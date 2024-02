Fedez-Ferragni, "qualcosa di orrendo": vergogna dopo la rottura, la denuncia di Alessi

22 febbraio 2024 a

a

a

Rottura, clamorosa rottura: finisce la storia tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo lunghi mesi di indiscrezioni sulla crisi, ecco che lui domenica scorsa ha lasciato casa. Nessuna smentita al riguardo. Anzi, diversi indizi-social che sanno di conferma. Insomma, cala il sipario sulla coppia più esposta, mediatica e chiacchierata dell'Italia degli ultimi anni.

Ovviamente, il caso è sulla bocca di tutti. E anche sui social se ne parla parecchio, con toni però spesso rivoltanti, inaccettabili. E a fare il punto sull'intera vicenda, ecco che scende in campo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che in primis ha confermato le voci sulla rottura. Dunque, a stretto giro, si è detto inorridito per l'ondata d'odio che si è scatenata sui social, oggi come nelle ultime settimane.

"Non ci ho creduto fino alla fine ma pare che tra Fedez e Chiara Ferragni sia proprio finita la storia", ha esordito Alessi. "Mi dispiace per tanti motivi - ha ripreso in un video pubblicato su Instagram -, perché prima di tutto è stata una grande storia d’amore, soprattutto perché ci sono due bambini, e perché nel momento in cui una coppia vive un momento così difficile è ancora più tragico che ci si separi".

Chiara Ferragni, la strategia passa per Fabio Fazio: la conferma dopo la rottura con Fedez

E ancora: "Lui sappiamo che ha avuto – e spero di poter parlare sempre al passato – problemi di salute, e lei ha avuto questi scivoloni sul fronte della beneficenza, che sono stati degli errori per sua stessa ammissione, e io sono sempre per dare una seconda possibilità a chiunque".

Infine, lo sdegno per i leoni da tastiera, per gli insulti e l'odio. "È orrendo tutto l’odio sociale che li ha attaccati in questi ultimi mesi, questa totale intolleranza mi mette davvero a disagio col prossimo", conclude un Roberto Alessi profondamente toccato.