Chiara Ferragni, la strategia dopo la rottura con Fedez passa per Fabio Fazio: la conferma

22 febbraio 2024 a

a

a

Altro colpaccio di Fabio Fazio, la cui scaletta a Che tempo che fa sembra modellata sulle notizie di cronaca e attualità più calde e succulente. Domenica 3 marzo tra gli ospiti del talk di Canale Nove ci sarà niente popò di meno che Chiara Ferragni.

L'annuncio arriva nelle stesse ore in cui si parla sempre più insistentemente di una crisi coniugale ormai certa e conclamata tra l'influencer e Fedez, che secondo Dagospia e Corriere della Sera avrebbe da giorni lasciato la casa di famiglia a Milano senza ancora farvi ritorno. Non è detto che Fazio, sempre molto abbottonato nelle sue interviste, rivolgerà domande così private alla Ferragni, ma di sicuro di elementi sul tavolo per dare vita a un faccia a faccia esplosivo ce ne sono già parecchi, senza scomodare il gossip rosa

La Ferragni, infatti, è stata la protagonista incontrastata della cronaca giudiziaria italiana, fin da quando prima di Natale l'Antitrust ha fatto esplodere il caso delle campagne di beneficenza poco trasparenti con il pandoro Balocco con tanto di maxi-multa a lei e all'azienda dolciaria di Fossano. Da quel momento la slavina è stata tremenda e costante. Prima l'immagine social incrinata, con tanto di prolungato silenzio della influencer che ha perso migliaia di follower e che si è vista troncare molti contratti pubblicitari e commerciali. Quindi l'apertura del fascicolo per truffa aggravata che vede indagata la Ferragni.

Tornata sui social, la Ferragni aveva però evitato fino a oggi qualsiasi intervista sui giornali o in tv, per ora non facendosi nemmeno vedere in quello che da anni è il suo "palcoscenico naturale", la Milano Fashion Week appena cominciata. Ultimi, succulenti dettagli: Chiara ha "eliminato" Fedez dalla foto-profilo di Instagram, sostituendo lo scatto di famiglia con una foto che la vede insieme ai soli due figli, Leone e Vittoria.