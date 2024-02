Belen Rodriguez tradita da un quadro: "Ecco il suo nuovo uomo"

23 febbraio 2024 a

a

a

Dopo il secondo addio a Stefano De Martino e dopo la rottura con Elio Lorenzoni, anche se mai ufficializzata dai due, si torna a parlare di Belen Rodriguez, l'argentina torna al centro del gossip. La ragione? Secondo i beninformati starebbe frequentando un altro uomo. E non solo: l'argentina starebbe anche "fornendo" qualche indizio sui social, su Instagram in particolare.

Ma procediamo con ordine: tutto ha origine da un quadro che Belen ha pubblicato sul suo profilo, tela che porterebbe dritta dritta a Bruno Cerella, il suo nuovo flirt. Il punto è che in un video pubblicato dalla Rodriguez nei giorni scorsi, a corredo la didascalia che recitava "crea, distruggi per cerare ancora", si vedeva un quadro apparso anche sul profilo di Cerella, professione cestista. Quel dipinto infatti si trova nella sua sala da pranzo. E tanto è bastato per rilanciare le voci sulla nuova liason.

"Alessia Marcuzzi conosce bene certe dinamiche": De Martino durissimo contro Belen

Per chi se lo chiedesse, Bruno Cerella è un giocatore di basket di origini argentine, proprio come la showgirl. Classe 1987, è nato a Bahia Blanca ed è un poco più giovane della Rodriguez. Alto la bellezza di 194 centimetri, vive in Italia da quando aveva 17 anni e in carriera vanta due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana vinte con l'Olimpia Milano. Oggi Cerella gioca nella Blu Basket Treviglio, che compete in Serie A2.