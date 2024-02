Belen, De Martino durissimo: "Alessia Marcuzzi conosce bene certe dinamiche"

06 febbraio 2024 a

Stefano De Martino rompe il silenzio sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi. I due, al centro del gossip da tempo, sono stati tirati in ballo da Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha infatti confermato la storia che ci sarebbe stata tra i due conduttori, quando lei e De Martino erano ancora sposati. Alla domanda di una follower su Instagram che le chiedeva se le voci fossero vere, Belen ha semplicemente detto: "Confermo".

Poco prima era stato Dagospia a diffondere il pettegolezzo. Questo nonostante i diretti interessati abbiano più volte smentito. "Siamo grandi amici, e lei – suo malgrado – è entrata in questo tormentone", ribadisce intervistato dal Giorno l'ex ballerino di Amici per poi aggiungere: "Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornirle la mia visione della situazione…".

Eppure Belen ha parlato di diverse amanti, arrivando a raccontare di averle contattate personalmente: "Ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto… Sono arrivata a dodici, poi ho smesso di chiamare". E tra queste, a detta della modella, ci sarebbe stata anche la Marcuzzi con cui De Martino ha fatto L'Isola dei Famosi.