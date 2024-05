Si divora il burrito, ma dentro c'è uno scarafaggio: ecco la reazione di Nicolle

07 maggio 2024 a

Mangiare insetti non è più un tabù, ma trovarselo come ingrediente non richiesto nel burrito rimane un'esperienza scioccante. Come dimostra la reazione della content creator Nicolle Saba che in un video pubblicato su TikTok mostra la disgustosa scoperta fatta dalla sorella Kinley dopo aver voracemente addentato un burrito ordinato in un punto vendita Chipotle in Florida. "Sono disgustata, non mangerò mai più da Chipotle", ha scritto nella descrizione della clip che è diventata virale, con un milione di visualizzazioni in poche ore.

"Chipotle, hai i giorni contati. Queste sono le aziende a cui ci affidiamo per produrre il nostro cibo", dice Nicolle Saba mostrando prima il burrito e poi quello che sembra essere uno scarafaggio o una cimice. Continuando a zoomare la ragazza chiede "Che cos'è questa roba? Mia sorella se l'è ritrovata in bocca dopo aver morso il burrito. No! Quello non è un fagiolo".

Le sorelle Saba non sono le uniche clienti ad aver vissuto questa esperienza da incubo. Un'altra utente di TikTok ha postato un video in cui, nauseata, mostrava un insetto morto trovato all'interno del suo ordine. Inizialmente pensava si trattasse di uno scarafaggio, ma secondo un utente che ha commentato il video, l'insetto era una cimice. Come nel caso di Saba e Kinley, il video di Sophia è diventato virale e ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni.