Blatte, arriva l'invasione: il metodo "30 secondi" per farle sparire per sempre

06 giugno 2022

a

a

Come liberarsi delle blatte? Semplice, basta seguire pochi ma utili consigli e la vostra casa non si ritroverà più infestata da questi fastidiosi insetti. Oltre alla moltitudine di prodotti chimici che si trovano al supermercato, esistono anche soluzioni più 'naturali' che possono evitare di creare danni se in casa circolano bambini e animali domestici.

Si sa, per quanto vecchi i rimedi della nonna sono sempre quelli più azzeccati e non smettono mai di fare il loro dovere. Tra questi c'è lo zucchero, in grado di contrastare blatte e scarafaggi sia negli ambienti interni sia sui terrazzi e balconi. Basterà mescolare (ci vorranno solo 30 secondi) qualche cucchiaio di zucchero con altrettanti cucchiai di bicarbonato di sodio e il gioco è fatto. Una volta distribuita la sostanza nelle zone infestate, il primo attirerà gli insetti mentre il secondo penserà a ucciderli.

Una valida alternativa è anche il miscuglio di un litro di acqua, un cucchiaio di pepe, uno spicchio d'aglio e un pò di cipolla lasciando il tutto riposare un'oretta. Anche questa sostanza letale vi aiuterà a eliminare gli ospiti indesiderati. Anche il cetriolo è un ottimo alleato. Da quest'ultimo vanno prese le bucce e disposte in una lattina di alluminio lasciandole una notte intera a riposare in modo che i succhi dell'ortaggio reagiscano con l'alluminio. L'odore che ne deriva è assolutamente nauseante per le blatte. Un ultimo aiuto possono essere anche alcune piante aromatiche, come lavanda e alloro, le quali hanno un effetto repellente.

