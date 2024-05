Vittoria Deganello, "senza reggiseno, vergognati": risposta epica

31 maggio 2024 a

Insulti vergognosi contro Vittoria Deganello, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e donne. La giovane da poco è diventata mamma della piccola Ginevra, nata dall'amore ormai finito con il calciatore Alessandro Murgia. La Deganello, che ha deciso di proseguire da sola la sua maternità, aiutata dalla sua famiglia, nelle scorse ore è finita nel mirino degli haters per un video pubblicato su Instagram. Un video nel quale indossa una canotta senza reggiseno sotto. Il filmato ha scatenato reazioni a dir poco scomposte. Un utente, per esempio, ha commentato: "Sei una mamma vergognati, senza reggiseno". Un altro: "Che disagio. Cioè io mi sentirei a disagio. Ognuno è libero, giusto, ma un po' di pudore".

Parole forti, quelle degli utenti, che hanno fatto sbottare la Deganello. Che ha deciso di rispondere nelle sue storie: "Sì potrei mettere un reggiseno. Sì il mio seno farà schifo e il mio chirurgo avrà fatto un lavoro pessimo. Sì le mie te**e saranno troppo grandi per il mio fisico. E sì sarà volgare e senza pudore. Ma sapete una cosa? Io sto bene così. Cammino a testa alta e nutro la mia bambina da 13 mesi a questa parte. Il reggiseno non l'ho mai messo e mai lo metterò, fatevene una ragione".