Georgina Rodriguez a Venezia, mutande e calze a rete: Lido sconvolto

Dal casual sexy sul jet al long dress sul red carpet, Georgina Rodriguez - alias lady Ronaldo - lascia tutti a bocca aperta alla Mostra del Cinema di Venezia. Anche per il 2024, infatti, la modella argentina (ma con cittadinanza spagnola, ndr) non ha voluto mancare alla kermesse cinematografica italiana, sfoggiando una varietà di look in poche ore da impazzire… anche in mutande!

La Rodriguez scrive così su Instagram, scendendo dal suo aereo privato: “Arrivata nella mia bella Venezia”. Quindi, una carrellata di foto in motoscafo verso il Lido: sdraiata con le gambe all’insù o con i piedi sui sedili del natante, ma a stupire è la sua mise… culotte nera e t-shirt slim-fit in tonalità, a firma Skims. Vistose calze nere a rete a corredo, occhiali Gucci, borsa Birkin di Hermés in coccodrillo, cappellino Etudes Studio e décolletés dal tacco vertiginoso. Georgina, insomma, non si fa mancare proprio nulla.

Quando si va sul red carpet, però, la scena cambia drasticamente. Ci pensa il long dress bianco ottico di Oscar de la Renta, che ben contrasta con il rosso del tappeto, ad illuminare d’eleganza la compagna di CR7. Non senza un velo di malizia, con il profondo spacco laterale che rivela le gambe ed il bustino che ne esalta le forme. I sandali danno il giusto tocco d’estate. Il trucco è sui toni del rosa mentre i capelli neri sono ondulati e voluminosi.

Il bianco, evidentemente, è un colore cui Georgina è affezionata, al punto da presentarsi così anche a Montecarlo, in occasione dei sorteggi di Champions League. Che sia un messaggio subliminale per convincere Cristiano Ronaldo a portarla all’altare? C’è chi dice che, in realtà, le nozze siano già state celebrate in gran segreto, anche se è difficile immaginare questo evento senza il risalto mediatico cui siamo abituati.