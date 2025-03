Georgina Rodriguez "svestita" in montagna: foto da urlo

La modella argentina, compagna di CR7, pubblica su Instagram le foto e i video del suo soggiorno alpino ultra-lusso ed ultra-glamour. Innanzitutto, il look con cui si presenta all'imbarco sul suo jet privato che la riporterà in Arabia Saudita: cappellino bianco, trucco di tutto punto, lunga chioma raccolta in un pratico chignon, pellicciotto, completo top e shorts e, sotto, una maglietta nera aderentissima e molto, molto trasparente . A completare l'outfit, una borda da migliaia di euro e dei doposci più o meno dello stesso valore.

Nota di merito per le foto in cui Georgina sfila sulle nevi in tenuta regina total white: la tutina candida, praticamente una seconda pelle che esalta le curve portoghese della giunonica Rodriguez, più pericolose di un salto sulla Streif di Kitzbuhel in discesa libera. E a tenerla al caldo, un altra pelliccia poco adatta alle battaglie a palle di neve.