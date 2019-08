Perché sto dalla parte dell'orso M49

Lo dico subito: io sto dalla parte dell’orso M49. Quest’ultimo, come qualcuno ricorderà, è fuggito un mese fa da un recinto in trentino e si aggira, sembra, vicino al confine con la Provincia di Bolzano. Dobbiamo sapere però che il presidente della Provincia Autonoma di Trento ha firmato un ordine di cattura dell’orso. Insomma, lo vuole morto. Al contrario il Ministro dell’Ambiente Costa ha fatto sapere che non si deve uccidere. Vorrei dire al Presidente della Provincia Autonoma di Trento che se non sono in grado di custodire al meglio un orso e quest’ultimo evade, cerchino di riacciuffarlo senza ucciderlo. Come si fa peraltro con il delinquente che compie un’azione criminosa e fugge. L’orso, forse un po’ delinquente per obbligo di fame, ha i suoi diritti e vanno rispettati.



di Maurizio Costanzo