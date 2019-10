Troppi giovani morti in incidenti stradali, che tragedia

Che sta succedendo? Non è possibile che ogni sabato per il venerdì notte e ogni domenica per il sabato notte, dobbiamo registrare la morte di qualche giovane uscito dalla discoteca o comunque un po’ troppo allegro nel guidare la macchina. Di recente, in Calabria, sono morti quattro ragazzi di 18/19 anni, aggiungendosi a una lista lunghissima di tragedie. Sì, perché quando muoiono tanti giovani, dobbiamo parlare di tragedia. Poniamoci anche la domanda: perché? Per una pasticca di troppo? Per un bicchiere di troppo? Per un senso di onnipotenza, una volta alla guida? Mi dispiace per questi giovani che muoiono e mi sento vicino ai genitori svegliati all'alba, con la peggiore delle notizie.

di Maurizio Costanzo