A Natale facciamo una colletta per Virginia Raggi

Si avvicina Natale e io proporrei di fare una colletta per regalare a Virginia Raggi, Sindaca della Capitale, un voluminoso manuale che insegna come si fa a costruire bene la metropolitana, a farla funzionare e a evitare, perciò, che ogni due per tre si rompa. La Raggi lo riceve a Natale, lo deve studiare, mandare a memoria ed essere poi esaminata da responsabili di città con metropolitane a più livelli, per vedere se ha imparato. Altrimenti sarà rimandata. Dagli elettori. Scrivo questo diario, perché non ne posso più di leggere la mattina, in cronaca, che è chiusa quella stazione, poi è chiusa quell’altra e poi quell’altra ancora. Era meglio quando c’erano i tram su rotaia e le circolari rosse.



di Maurizio Costanzo