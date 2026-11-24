Ci sono passioni che nascono da lontano, magari da un ricordo d’infanzia, da un profumo rimasto nella memoria o da una tavola apparecchiata insieme ai nonni, per Nadia Turelli, imprenditrice agricola a Sale Marasino, in provincia di Brescia, tutto comincia proprio così: con l’amore per la terra, trasmesso dalla famiglia e cresciuto negli anni fino a diventare una vera e propria scelta di vita. Oggi, insieme alla sorella, porta avanti l’Azienda Agricola Leonardo, una realtà che produce olio extravergine d’oliva biologico Sebino DOP, valorizzando le caratteristiche di un territorio straordinario come quello del lago d’Iseo. Ma la sua storia non parla soltanto di agricoltura, parla di donne, di impresa, di tradizioni che si rinnovano e, soprattutto, di un tema che riguarda da vicino tutte le famiglie: il valore del cibo e l’importanza di educare i bambini a conoscere ciò che portano ogni giorno in tavola. «Il mio legame con l’agricoltura nasce dall’amore per la terra e per il territorio in cui vivo. Nasce molti anni fa, quando da bambina il nonno ci insegnava a rispettare la terra, era un piccolo agricoltore che produceva vino, olio, oltre ad avere alcuni animali da cortile. Ricordo ancora il sapore del suo formaggio che si fondeva nella polenta fumante: quella era la cena in compagnia dei nonni che preferivo».

Un ricordo semplice, ma ricco di significato, che racconta quanto le tradizioni familiari possano lasciare un’impronta profonda anche nelle scelte professionali della vita adulta ed è proprio da quelle radici che nasce il desiderio di costruire qualcosa di proprio, investendo in un’agricoltura capace di guardare al futuro senza dimenticare il passato. «Insieme a mia sorella abbiamo scelto di investire in questa terra, dando vita a un’azienda agricola che produce olio extravergine di oliva biologico DOP, è stata una scelta imprenditoriale, ma soprattutto una scelta di vita. Credo che fare agricoltura significhi assumersi una responsabilità: custodire un territorio, rispettarne gli equilibri e valorizzarne le risorse». Un impegno che si riflette anche nella qualità dell’olio prodotto dall’azienda, espressione autentica del territorio del Sebino, dove il particolare microclima favorisce da secoli la coltivazione dell’olivo. Una produzione di nicchia, seguita con attenzione in ogni fase, dalla cura delle piante alla raccolta, fino alla trasformazione delle olive. La scelta del biologico non è soltanto una certificazione, ma una filosofia che affonda le proprie radici negli insegnamenti ricevuti da bambina. «Abbiamo scelto il biologico perché crediamo in un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, della biodiversità e della salute delle persone, proprio come ci aveva insegnato il nonno». E quando acquistiamo un prodotto locale, spesso non ci rendiamo conto di quanto il nostro gesto possa contribuire a mantenere vivo un intero territorio. «Quando acquistiamo un prodotto del territorio non scegliamo soltanto un alimento, ma contribuiamo a mantenere viva un’economia, un paesaggio e un patrimonio di conoscenze».

Una filosofia che Nadia ha voluto portare anche oltre la tavola, dando vita a Olivia, una linea di prodotti naturali dedicati alla cura del corpo : creme, latte detergente, saponi e burrocacao nascono infatti dal desiderio di valorizzare le proprietà dell’olio extravergine d’oliva anche nel mondo della cosmesi. Anche in questo caso, a ispirarla è stata la famiglia, e in particolare la nonna: «L’ispirazione ci è venuta da nostra nonna, che realizzava i saponi e gli unguenti per prendersi cura del proprio corpo, da qui è nata Olivia, una linea cosmetica che rappresenta un incontro tra agricoltura, natura e innovazione». Un modo originale per dimostrare come una tradizione possa trasformarsi in una nuova opportunità imprenditoriale, mantenendo intatti i valori di autenticità, qualità e rispetto della natura.

Ma l’impegno di Nadia Turelli non si ferma alla sua azienda. Nel ruolo di responsabile di Donne Coldiretti Lombardia, è impegnata a sostenere e valorizzare il contributo femminile nel mondo agricolo, un settore in cui le donne sono sempre più protagoniste del cambiamento. «Rappresentare le donne dell’agricoltura lombarda significa dare voce a imprenditrici straordinarie, che ogni giorno dimostrano capacità, coraggio e una grande visione del futuro». Le donne, oggi, non sono soltanto custodi delle tradizioni agricole, ma imprenditrici che investono, innovano e creano nuove opportunità. Dall’agricoltura biologica alla multifunzionalità, dall’accoglienza nelle fattorie didattiche agli agriturismi, fino agli agriasilo e alle fattorie sociali, il mondo agricolo si sta trasformando anche grazie alla capacità femminile di coniugare impresa e attenzione alla comunità. «Non dobbiamo raccontare le donne in agricoltura soltanto come custodi della tradizione, sono imprenditrici che investono, rischiano, innovano e creano lavoro».

Un aspetto particolarmente interessante per il mondo delle mamme e delle famiglie è proprio quello delle fattorie didattiche e delle nuove attività educative che avvicinano i bambini alla natura, alla campagna e alla scoperta degli alimenti perché conoscere il cibo significa anche imparare a rispettarlo. E oggi, in una società in cui molti bambini crescono lontani dai luoghi di produzione, recuperare questo legame diventa sempre più importante. È uno degli obiettivi dei progetti di educazione alimentare promossi da Coldiretti, che lo scorso anno in Lombardia hanno coinvolto circa 20mila studenti : «Oggi i bambini vivono spesso lontani dalle campagne: conoscono i prodotti alimentari che trovano sugli scaffali dei negozi e della grande distribuzione, ma non sempre sanno come e dove nasce la materia prima che è la base del cibo che ogni giorno finisce nei nostri piatti o quanto lavoro sia necessario per portarlo dal campo alla tavola». Attraverso incontri, esperienze e attività nelle scuole, l’obiettivo è ricostruire proprio questo rapporto, facendo conoscere ai più piccoli la stagionalità, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori e il valore di un’alimentazione equilibrata. «Uno degli aspetti più belli è vedere la curiosità dei bambini quando entrano in contatto con il mondo agricolo, scoprire come nasce un alimento, osservare una pianta che cresce o incontrare un agricoltore può trasformarsi in un’esperienza che lascia il segno». Un messaggio che parla direttamente anche ai genitori: educare i figli a mangiare bene non significa soltanto proporre loro frutta, verdura e alimenti genuini, ma aiutarli a sviluppare curiosità, consapevolezza e rispetto per ciò che mangiano.

Nadia pone inoltre l’attenzione sulla qualità dell’offerta alimentare negli ambienti frequentati quotidianamente dai bambini, a partire dalle mense scolastiche e dai distributori automatici. «Sappiamo che la prima forma di prevenzione si fa a tavola, ecco perché la nostra attenzione va alle mense scolastiche, ai distributori automatici, dove troppo spesso vengono offerti cibi dai bassi valori nutrizionali e ultraformulati: vorremmo che questa situazione cambiasse, che si introducessero nei menù delle mense pubbliche e nei distributori automatici cibi naturali e di qualità, legati al territorio e alla stagionalità». E se per parlare ai bambini bisogna conoscere il loro linguaggio, perché non utilizzare anche la tecnologia? Da questa intuizione nasce il nuovo progetto di Coldiretti in collaborazione con Minecraft, uno dei videogiochi più amati dai ragazzi. Un’iniziativa che dimostra come agricoltura e innovazione possano incontrarsi, trasformando un videogioco in uno strumento educativo. Attraverso Minecraft Education, gli studenti sono invitati a costruire mondi virtuali dedicati all’alimentazione consapevole, alla filiera del cibo e allo sport, progettando aziende agricole, mercati contadini e ambienti che raccontano il valore del cibo sano e del movimento. Il concorso nazionale è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le iscrizioni sono gratuite fino al 27 novembre 2026 attraverso il sito www.coldiretti.it/minecraft, mentre gli elaborati potranno essere presentati entro il 26 marzo 2027 ma l’aspetto più interessante è che l’esperienza non si esaurisce davanti a uno schermo: gli studenti vincitori potranno infatti vivere esperienze dirette nelle aziende agricole, nelle fattorie didattiche e nei mercati contadini della rete Coldiretti.

«Se vogliamo avvicinare i giovani all’agricoltura dobbiamo avere il coraggio di innovare anche il modo in cui la raccontiamo. In questo progetto, quindi, lo schermo è soltanto il punto di partenza. Vogliamo poi accompagnare i ragazzi dal virtuale alla terra, perché conoscere l’origine del cibo significa avere gli strumenti per scegliere in modo consapevole». Un passaggio importante, soprattutto per le famiglie che desiderano crescere bambini capaci di riconoscere la qualità, comprendere la provenienza degli alimenti e sviluppare un rapporto più sano con il cibo. Guardando al futuro, Nadia Turelli ha le idee chiare anche per la propria azienda: continuare a produrre olio extravergine d’oliva di eccellenza, garantire una tracciabilità completa dalla pianta alla bottiglia, valorizzare le varietà autoctone e investire nelle tecnologie di precisione per monitorare la salute degli oliveti e la crescita dei frutti. Tra i nuovi progetti c’è anche l’oleoturismo, con esperienze negli uliveti e degustazioni guidate, per permettere a visitatori e famiglie di scoprire da vicino il mondo dell’olio e il lavoro che si nasconde dietro ogni bottiglia. Parallelamente, nel suo ruolo regionale e nazionale all’interno di Donne Coldiretti, continuerà a lavorare per sostenere le imprenditrici agricole, puntando sulla formazione e affrontando alcune delle difficoltà che ancora ostacolano la crescita delle imprese femminili: l’accesso al credito, la carenza di servizi nelle aree rurali e montane, la burocrazia e, non ultima, la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia. Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta una questione centrale per tante donne che desiderano costruire un percorso professionale senza dover rinunciare alla propria vita familiare.

La storia di Nadia Turelli ci ricorda che l’agricoltura può essere molto più di un lavoro: può diventare un progetto di vita, un ponte tra generazioni e un’occasione per trasmettere ai bambini valori fondamentali come il rispetto, la cura, la sostenibilità e la consapevolezza. Perché il futuro non si coltiva soltanto nei campi, ma anche nelle famiglie, nelle scuole e nelle piccole scelte quotidiane e forse tutto comincia proprio da lì: dal sapere da dove arriva ciò che mettiamo nel piatto dei nostri figli.