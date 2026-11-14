Ilaria Fratoni “La maternità mi ha cambiata, oggi ho un pezzo in più di forza, sensibilità e umanità”

Attrice, conduttrice televisiva, volto conosciuto di Mediaset e oggi mamma italiana a Londra. Ilaria Fratoni ha costruito una carriera tra televisione, eventi e comunicazione, ma la nascita della piccola Mia ha cambiato le sue priorità e il suo modo di guardare alla vita. Dalla maternità lontano dalla famiglia alla scelta di reinventarsi professionalmente, ci racconta la sua nuova quotidianità tra Italia e Inghilterra. C’è chi sogna di cambiare vita e chi, a un certo punto, si ritrova a farlo quasi senza accorgersene, magari con un passeggino da una parte, una valigia dall’altra e mille cose da incastrare. Perché diventare mamma è già un’avventura, ma farlo lontano da casa aggiunge qualche ingrediente in più al nostro personale caos perfetto!

Ilaria Fratoni conosce bene il mondo della televisione. Diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha iniziato il suo percorso televisivo nel 2012 su Rai Yoyo, entrando nel cast di programmi come La Melevisione e La Posta di Yoyo. È poi arrivata su Focus TV e, dal 2015, è diventata uno dei volti di Meteo.it sulle reti Mediaset. Il pubblico di Canale 5 l’ha conosciuta anche attraverso Vernice Week e la rubrica Un’Estate da Leggere all’interno di Mattino Cinque. Nel suo percorso non sono mancati importanti eventi nazionali e internazionali. Oggi vive a Londra con il compagno Federico e la loro bambina Mia, qui ha aperto un nuovo capitolo della sua vita, personale e professionale, diventando anche la voce di Mama Planet Show, il programma di LondonONE Radio, la radio ufficiale italiana nel Regno Unito, dedicato alle famiglie e ai genitori italiani all’estero. Una nuova esperienza che le permette di incontrare tante mamme e tanti papà, raccogliere storie e raccontare le sfide di chi cresce i propri figli lontano dal Paese d’origine. Con Ilaria abbiamo parlato di maternità, allattamento, lavoro, bilinguismo e differenze tra mamme italiane e inglesi ma soprattutto di cambiamenti, nuove priorità e della capacità di reinventarsi senza avere paura di lasciare indietro la persona che eravamo prima.

Ilaria, diventare mamma è un’esperienza che cambia completamente la vita. Come hai vissuto l’arrivo di Mia a Londra, lontana dalla famiglia e dagli affetti?

«Diventare mamma lontano da casa può sembrare un paradosso, invece per me è stato bellissimo. Io e Federico abbiamo avuto la possibilità di costruire la nostra famiglia, di raccoglierci e di metterne le fondamenta giorno dopo giorno, fin dal primo momento. Tra i ricordi più belli c’è Federico che mi portava la colazione a letto mentre allattavo Mia. E poi il nostro primo viaggio a Milano per farla conoscere ai nonni: sono immagini che difficilmente dimenticherò. I primi sei mesi di vita di nostra figlia sono stati magici, qualcosa di molto simile al Paradiso, se così posso dire. La fatica è arrivata dopo, quando ha iniziato a gattonare e poi a camminare. Senza una rete di supporto e senza la famiglia vicina si fa tutto da soli, e la stanchezza si fa sentire. Dai sei mesi fino all’inizio dell’asilo è stata dura. Ricordo anche l’inizio dell’allattamento: le ragadi, le difficoltà con l’attacco, il dolore e tante lacrime. All’inizio né tu né la bambina sapete bene cosa fare. Nessuno ti racconta davvero il post parto e credo che servirebbe molta più informazione per le neomamme».

Mia sta crescendo in un ambiente internazionale, tra la cultura italiana e quella inglese. Quanto è importante per te trasmetterle le sue radici?

«Credo che l’incontro tra cultura italiana e cultura inglese sia vincente, perché permette di prendere il meglio di entrambe. Crescere bilingue è un grande privilegio e sono sicura che Mia riceverà le sue radici italiane in modo naturale, visto che siamo italiani tutti e due. Allo stesso tempo, della cultura inglese ci sono tante cose che abbraccio con tutto il cuore: il rispetto per gli altri, la discrezione, l’abitudine a non giudicare mai. Sono felice che lei abbia la possibilità di crescere prendendo il meglio da entrambi i mondi».

Tornare al lavoro dopo la nascita di un figlio non è sempre semplice. Come hai affrontato questo passaggio? E come avete vissuto l’inserimento al nido?

«Ho ricostruito la mia vita intorno a lei. Ho cambiato lavoro per avere più tempo da dedicarle: lei e il mio compagno sono diventati il mio centro. Prima facevo la pendolare tra Londra e Milano, oggi sto soprattutto a Londra e, quando capitano viaggi di lavoro, che capitano spesso, la porto sempre con me. Credo che girare l’Italia con la sua mamma la aiuti ancora di più a sentire le sue radici. Sono freelance e oggi accetto solo i lavori per cui vale davvero la pena. L’inserimento al nido è stato un periodo difficile, ma oserei dire anche magico. Abbiamo scelto un asilo steineriano, dove i bambini stanno sempre all’aperto, seguono il ciclo della natura e giocano con la natura invece che con i giocattoli. È esattamente l’asilo che avrei scelto io da bambina».

E Londra aiuta le mamme a conciliare lavoro e famiglia?

«Londra offre tanto, forse perfino troppo! Ci sono moltissimi servizi per mamme e bebè: cinema dedicati, classi di gioco, gruppi gratuiti di canzoni e attività, fattorie in città. Gli inglesi sono molto attenti al benessere dei cittadini e qui il lavoro ti permette di organizzarti intorno alle esigenze della famiglia».

Attraverso il tuo programma radiofonico hai incontrato tante famiglie. Hai notato differenze tra le mamme italiane e quelle inglesi?

«È vero, grazie al mio programma MAMA PLANET SHOW su LondonONE Radio ho avuto modo di incontrare tante mamme e tanti papà. Le mamme inglesi sono molto più rilassate: “they go with the flow”, si lasciano trasportare dal flusso. Lasciano crescere i figli in modo molto più indipendente rispetto a noi. Se il bimbo ha fame mangia, se non mangia… whatever! Non li vestono a strati come facciamo noi: qui d’inverno vedi bambini che giocano nelle fontane pubbliche. Che sia questo il segreto per cui non sentono il freddo? Su una cosa però sono rigidissimi: l’orario della nanna. Qui nessun bambino va a letto dopo le otto di sera». Una differenza che farà sorridere tante mamme italiane, abituate a controllare se il bambino ha la giacca, la sciarpa, il cappello e magari anche una copertina di riserva!

Quanto è cambiata la tua vita da quando sei diventata mamma? E vivere questa esperienza all’estero ti ha insegnato qualcosa di nuovo su te stessa? Cosa diresti alla Ilaria di prima di diventare mamma?

«La mia vita è cambiata radicalmente. Oggi ho un pezzo in più: un pezzo in più di forza, di sensibilità e di umanità. Ritrovarsi all’estero è spesso difficile, ci si sente persi. Succede già dopo la maternità, figuriamoci se ci si aggiunge un trasferimento in un altro Paese. Quello che ho imparato è a non paragonarmi a chi ero prima di trasferirmi qui: rivedersi nel passato fa sempre male. Ed è questo il consiglio che darei a chi sta per partire: quando ci si trasferisce all’estero bisogna dimenticare chi si era, per ricostruirsi e diventare la persona che vogliamo essere davvero». Parole che vanno oltre la maternità e raccontano qualcosa che tante donne conoscono bene: quando la vita cambia, non sempre dobbiamo cercare di tornare quelle di prima. A volte possiamo semplicemente diventare qualcosa di nuovo.

E per le famiglie che stanno pensando a una vacanza a Londra con i bambini? Ilaria ha qualche consiglio da vera insider. Quali sono i luoghi che non possono mancare in un itinerario a misura di famiglia?

«La domenica mattina consiglio una passeggiata al Columbia Road Flower Market, il mercato dei fiori dove si trova qualsiasi tipo di pianta. A due passi c’è lo Young V&A, il museo del V&A dedicato interamente ai bambini, dove si può toccare, giocare e creare. Poi non si può perdere il Natural History Museum, con i suoi dinosauri giganti che lasciano a bocca aperta grandi e piccini, e il Science Museum, dove i bambini fanno tantissimi esperimenti. Sono uno accanto all’altro a South Kensington, quindi si possono visitare nella stessa giornata. E l’ingresso a tutti e tre i musei è gratuito, a parte alcune mostre: a Londra la cultura è davvero alla portata delle famiglie».

La storia di Ilaria ci ricorda che la maternità non ha un solo modo di essere vissuta. Si può diventare mamma a Londra, crescere una bambina tra due lingue, cambiare lavoro, viaggiare insieme e imparare a costruire una nuova quotidianità anche senza avere i nonni dietro l’angolo. Ci sono giorni magici, come quelli dei primi mesi con Mia, e giorni faticosi, in cui la mancanza di una rete familiare si fa sentire. Ma ci sono anche nuove scoperte, incontri e opportunità che aiutano a guardare il mondo con occhi diversi.

Ilaria ha imparato che non bisogna avere paura di cambiare, né continuare a confrontarsi con la persona che eravamo prima. Perché la maternità, proprio come un trasferimento in un altro Paese, può diventare l’occasione per riscoprirsi. E forse è proprio questo il segreto del nostro caos perfetto: capire che non dobbiamo avere tutto sotto controllo, che possiamo cambiare strada e che diventare mamme non significa smettere di essere noi stesse. A volte significa semplicemente scoprire una versione di noi che non conoscevamo ancora.