Rivolta popolare a Rocca di Papa, la località romana scelta per ospitare i 100 migranti della nave Diciotti che non andranno in Irlanda o in Albania. La Cei si è offerta di accogliere i richiedenti asilo nel centro Mondo Migliore, ma i residenti non sono d'accordo ed è già previsto un sit-in di protesta davanti ai cancelli di via dei Laghi. Contro la decisione del Vaticano c'è anche l'ex sindaco di centrosinistra Pasquale Boccia, cattolico: "Stimo Francesco - afferma al Corriere della Sera - ma sono certo che non conosce la realtà di Mondo Migliore". D'altronde, a Rocca di Papa da 2 anni soggiornano altri 300 profughi e l'impatto dei nuovi non sarà dei più facili. A spaventare soprattutto l'allarme sanitario: sulla Diciotti è scoppiata un'epidemia di scabbia e il timore è che la malattia contagiosa possa diffondersi anche nel paesino romano.