Il grande caldo anomalo sta per lasciare il passo alle tempeste su gran parte d'Italia. Maltempo in arrivo su gran parte dello Stivale, con una intensa perturbazione atlantica sospinta da venti occidentali e alimentata da correnti meridionali che arriverà sul nostro Paese tra poche ore, per una fase di maltempo che durerà almeno fino a lunedì. Il peggioramento sarà graduale su tutte le regioni settentrionali con piogge sempre più diffuse. Precipitazioni abbondanti sono attese in Liguria e su tutto l'arco alpino e prealpino, entro sera peggiorerà anche al Centro.

Già domenica si registrerà forte maltempo sulla Pianura padana centro-settentrionale, su tutto l'arco alpino e prealpino dove sarà alto il rischio di frane e smottamenti; maltempo diffuso in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con possibili nubifragi sul grossetano e a Roma. Maltempo anche al Sud, specie sui settori ionici e in Sicilia. Venti di Scirocco via via più forti con mare da mosso a molto mosso o localmente agitato, con conseguenti mareggiate.

Ma l'allarme è per lunedì, che sarà la giornata peggiore, "con piogge incessanti e nubifragi su tutto il Nord, sulla Toscana, sul Lazio, poi anche sulla Campania. Piogge ma meno intense anche sul resto delle regioni. Venti di Scirocco ancora più forti e con raffiche fino a 120 km/h, mari agitati o localmente grossi, intense mareggiate sulle coste. Prevista anche l'acqua alta a Venezia.