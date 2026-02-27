Meteo, la bomba di Mario Giuliacci: "Quando finisce il caldo anomalo"

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia e, secondo le ultime proiezioni, è destinata a restare protagonista ancora per almeno 6-7 giorni. Come spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , questo significa che anche l’inizio di marzo sarà caratterizzato da tempo in prevalenza asciutto, senza piogge né nevicate. Il sole sarà spesso presente, anche se a tratti dovrà fare i conti con annuvolamenti irregolari e con la formazione di nebbie, soprattutto nelle ore più fredde della giornata.

L’aspetto più rilevante dei prossimi giorni, tuttavia, non sarà tanto l’assenza di precipitazioni quanto l’evidente anomalia termica che coinvolgerà l’intero Paese. Ci attende infatti un vero e proprio assaggio di primavera inoltrata, con temperature che si porteranno su valori tipici del mese di aprile. Già nella parte finale di questa settimana le massime pomeridiane risulteranno diffusamente superiori alle medie stagionali, con scarti compresi tra 2 e 4 gradi in più rispetto alla norma. Ma sarà soprattutto la prossima settimana a segnare un ulteriore salto termico: i modelli previsionali indicano valori anche di 6-8 gradi oltre le medie del periodo, regalando giornate dal clima decisamente mite e gradevole, quasi primaverile.