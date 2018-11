Il vescovo di Belluno, Renato Marangoni, ha parlato di "miracolo". Ma, credenti o meno, quanto avvenuto in Veneto in queste ultime due settimane ha del "miracoloso" (vedete voi se in senso laico o religioso). Le foto che pubblica oggi Il Corriere della Sera mostrano infatti quattro diversi luoghi-simbolo della regione come erano subito dopo la tempesta che ha investito la regione e oggi.

Stesse inquadrature, stessi soggetti e il confronto è una autentica lezione di civismo, lavoro, forza di volontà applicata: insomma, del classico "rimboccarsi le maniche". Uno di questi quattro luoghi è la spiaggia di Jesolo in provincia di venezia: nella foto scattata immediatamente la tempesta biblica di un paio di settimane fa, pare una delle spiagge dell'Indonesia investite dallo tsunami. In quella fatta nello stesso punto poche ore fa è completamente ripulita, come "nuova".

Ancora, a San Donà di Piave uno svincolo stradale era completamente sommerso dalla piena del fiume, mentre oggi viabilità e marciapiedi sono completamente ripristinati e agibili: a Rocca Pietore (Belluno) si vede una stalla completamente sommersa da fango e detriti due settimane fa, completamente riemersa ora. Infine, a Ponte della Priula nel trevigiano, la strada di accesso al ponte Bailey sul Piave non esiste più mentre oggi, guardrail, asfalto e persino la segnaletica orizzontale sono stati completamente ripristinati.