Hanno aspettato che partisse per trascorrere un paio di giorni nella sua Sicilia. Quindi, nella notte tra martedì e mercoledì, sono passati da una terrazza condominiale e sono entrati nell'appartamento dell'ex pm ed ex deputato Antonio Ingroia, che oggi fa l'avvocato dopo la fine dell'avventura politica conseguente alla mancata elezione all'ultimo voto del 4 marzo. L'effrazione è stata segnalata da una donna di servizio, che ha trovato l'appartamento di Ingroia a soqquadro e quindi denunciata dallo stesso ex magistrato. Gli ignoti ladri sono andati dritti nel suo studio, dal quale sono sparite diverse pen drive, documenti, appunti, diari. Non hanno lasciato traccia alcuna di sè. O almeno, un'impronta nella casa gli investigatori l'hanno trovata. Ma si tratta di una impronta guantata, a testimonianza che chi è entrato nella casa dell'ex pm antimafia era un professionista.