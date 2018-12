Romagna in ebollizione per il grande Natale degli scambisti. Si scalda la temperatura in Valconca, dove sono attese decine di coppie dedite alla trasgressione di gruppo. La capitale del proibito, svela il Resto del Carlino, sarà Villa Il Tempio, "chiacchieratissimo club privato di Saludecio" a pochi chilometri da Rimini, dove si daranno appuntamento (assolutamente top secret) gli appassionati di Lazio, Lombardia, Toscana e, ovviamente, Emilia-Romagna.







Il club, a cui si accede solo grazie alla sottoscrizione di una tessera, è famoso per le sue atmosfere eleganti, patinate e garanzia di massima selezione e riservatezza. Dentro quelle mura, però, succede di tutto anche se, spiegano i gestori al quotidiano romagnolo, "molte persone, magari poco avvezze a frequentare discoteche e locali, vengono qui semplicemente per incontrarsi e socializzare in un ambiente raffinato oppure per rilassarsi a bordo piscina o nella nostra zona benessere attrezzata". Ma chi sono i clienti habitué? "Tanti soci provengono dalle grandi città, come Firenze, Milano e Roma, o addirittura dalla Sicilia - si sbottonano gli organizzatori delle serate-evento -: sono avvocati, studenti, operai, liberi professionisti e imprenditori". Il cenone è previsto per il 22 dicembre e gli auguri, c'è da scommetterlo, saranno speciali.