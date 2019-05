Maurizio Belpietro sul suo giornale prevede una catastrofe giudiziaria. Ipotizza che la sanità lombarda sarà bombardata da arresti a raffica e da avvisi di garanzia. Probabilmente egli possiede informazioni o indiscrezioni che noi non abbiamo. Ma la sua visione della realtà post elettorale ci pare verosimile.

Mi sembra del tutto in linea con la politica italiana che cerca di massacrare la più efficiente regione del Paese, quella che funziona meglio, ha il reddito più alto, il maggiore tasso di occupazione, un grado di civiltà ragguardevole e una aspettativa di vita di gran lunga superiore alla media nazionale. L' obiettivo della giustizia è quello di distruggere la locomotiva della patria, al fine di appiattire verso il basso la qualità delle istituzioni locali.

I comunisti infatti vogliono che l' Italia si uniformi, sia tutta uguale, stracciona e incapace di soddisfare le esigenze dei cittadini. Non è un bel programma, ma è il loro. Cosicché, dato che i milanesi vivono bene e campano tanti anni, giovandosi di un sistema sanitario esemplare, ecco che si interviene per imporre un criterio perequativo teso ad annullare le eccellenze amministrative onde fare apparire accettabili quelle mediocri del Sud. Una operazione che tende a squalificare i settentrionali al fine di rendere "normali" i criteri dei meridionali incapaci di gestire la cosa pubblica in modo decente. Se siamo tutti asini il coro dei ragli non disturba nessuno.

In effetti la Lombardia è sul punto probabilmente di essere devastata dalle inchieste, una specie di tangentopoli miserabile, degna della Caritas. Si spara sui medici nostrani che lavorano a meraviglia e non si muove dito contro le sfilacciate strutture della Calabria dove si uccide la gente, costretta a venire da queste parti per tentare di salvarsi. Da notare che i costi sudisti sono il doppio di quelli nordici. Il che è paradossale. Peccato che l' apparato giudiziario si accanisca sulla Lombardia e chiuda un occhio, anzi due, sulle regioni che sperperano denaro e ammazzano i cittadini meridionali, i quali non hanno armi per difendersi dai cialtroni che dirigono i nosocomi come se fossero cloache infernali.

Il motto sembra essere: arrestate i capaci e date spazio agli incapaci. Se questo è lo schema, viva i fessi e abbasso i grandi dottori. Fate vobis.

di Vittorio Feltri