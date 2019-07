Il governatore leghista Massimiliano Fedriga ha disertato l'inaugurazione del Mittelfest di Cividale in Friuli Venezia (festival di musica e arti visive). A far infuriare il leghista è stata la scelta del direttore, Haris Pasovic, di paragonare l'Antigone di Sofocle a Carola Rackete. "Se il direttore di Mittelfest ha deciso di utilizzare in questo modo i soldi frutto del sudore e della fatica dei friulani si sbaglia di grosso. Per quanto mi riguarda questo signore può, e anzi dovrebbe, tranquillamente lasciare il suo posto tanto non mancherà a nessuno" ha detto al Messaggero del Veneto.

A sostegno del direttore del Festival, anche il regista dell'Antigone, il greco Kostantinos Ntellas, che non ha digerito le parole di Fedriga: "Il governatore ha scelto di manifestare il proprio potere senza ascoltare le ragioni del direttore. Carola? Non so dire se quello che ha fatto è giusto, né quello che avrei fatto io al suo posto. Ciò che conta è rispettare le diverse opinioni". Il serbo Pasovic non si è pentito di aver accostato il personaggio di Antigone (tragedia greca) alla capitana della Sea Watch 3 che ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza. "Non sono qua per cercare consensi, ma per fare un buon lavoro. Ho invitato Antigone qualche mese fa e nessuno poteva prevedere gli eventi futuri. Ma rimango affascinato da un testo scritto 2400 anni fa che ancora suscita discussioni. Credo che sia proprio questo il significato che l'arte deve avere" risponde il direttore.