Ragusa, morto anche il secondo cuginetto travolto dal Suv del pirata: gambe amputate, Simone non ce l'ha fatta

È morto anche Simone D'Antonio, 12 anni, il second bimbo travolto giovedì scorso a Vittoria (Ragusa), insieme al cuginetto di 11 anni, Alessio, dal suv lanciato a folle velocità e guidato da Rosario Greco, 37 anni con precedenti per armi e droga, figlio del "re" degli imballaggi del mercato di Vittoria. La morte del 12enne è stata annunciata dal Policlinico di Messina, secondo quanto scrive il Giornale di Sicilia, dove si trovava ricoverato e dove gli erano state amputate le gambe. I parenti delle due piccole vittime, straziati dal dolore, nel frattempo puntano il dito contro la lentezza nei soccorsi: "Abbiamo chiamato il 118 ma non rispondeva nessuno", ha denunciato la madre di uno dei bimbi.