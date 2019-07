"Gli avevo detto di non uscire". Carabiniere ucciso, lo strazio della giovane vedova

"Gesù sulla Croce ha avuto cinque piaghe, Mario stanotte ne ha ricevute otto". Rosa Maria Esilio, la giovane moglie del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega piange tra le braccia di suo padre. Come riporta il Corriere, la donna si lascia andare alla disperazione tra le braccia di suo padre. "Lo sai, papà, prima che Mario uscisse gli ho detto: ma perché stasera non resti in ufficio? Stai in caserma, che devi fare fuori? Mi raccomando. Ma lui era coraggioso, generoso e adesso è morto".

Rosa Maria, 28 anni, laureata a Napoli in Farmacia, aveva lasciato tutto per l’amore della sua vita. Si era trasferita a Roma e qui presto ha trovato anche lavoro in una farmacia di via Veneto.

Dice l'anziano genitore: "Non so se riuscirò mai a risollevarla, credo di non avere abbastanza forza", si lascia andare il commissario in pensione. "Lui era la mia gioia, era il mio tutto", dice Rosa Maria alla fine della messa serale officiata nella chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini, proprio di fronte alla caserma, da don William Barker, amico caro del vicebrigadiere Cerciello Rega.