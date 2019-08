Open Arms, ci mancava pure Antonio Banderas: anche lui si schiera a favore dell'ong

Dopo Richard Gere, un'altra star del mondo del cinema ha deciso di scendere in campo in favore della ong spagnola Open Arms, che ha 10 giorni si trova a una trentina di miglia da Lampedusa in attesa di poter sbarcare i migranti soccorsi. Banderas ha definito "un orrore" la situazione che si è venuta a creare in Italia. L’attore e regista ha parlato della la situazione di stallo della Open Arms durante una conferenza stampa. Secondo i media spagnoli, che hanno seguito Banderas durante la presentazione di un film nella quale l'attore voluto parlare anche del clima che si è creato attorno alle ong spiegando che ciò ha "molto a che fare con quello che sta succedendo nel mondo" dove, per esempio, a capo degli Stati Uniti "c'è un signore che vuole erigere un muro".