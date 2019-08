Matteo Salvini a Castelvolturno, il leghista Cantalamessa: "Forte presenza dello Stato in Campania"

Il Presidente regionale Gianluca Cantalamessa della Lega Campania con Salvini ha così dichiarato: "La presenza del Ministro Salvini a Castelvolturno per il comitato di ordine e sicurezza nazionale e la conferma di quanto sia cuore il nostro territorio allo Stato e al nostro vicepremier che per ben sei volte consecutive lo ha organizzato nella nostra regione. Pensiamo anche che grazie ai fondi arrivati in Campania si è potuto potenziare con 500 assunzioni la Polizia di Stato e grazie a un provvedimento ministeriale il Comune di Napoli potrà incrementare con 90 nuove assunzioni la Polizia Municipale,per assicurare ai cittadini maggiore sicurezza sul territorio. Altri fondi saranno utilizzati per l'aumento delle telecamere per combattere la micro delinquenza e la violenza in genere. Il Ministro Salvini si è anche soffermato sull'affrontato problema dei rifiuti in Campania che mentre in altri paesi diventano energia qui restano solo costi nonostante il governatore De Luca abbia promesso nel primi mesi del suo mandato di cercare di eliminare le oltre 6 milioni di ecoballe (che poi di eco non hanno nulla!) che ad oggi sono ancora qui. Probabilmente con una regione a trazione leghista si potrebbero risolvere tanti problemi".