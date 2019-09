A Salerno nasce la prima task force contro la violenza di genere e per la tutela dei minori

Mercoledì 25 Settembre alle ore 10.00 presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, sara’ presentata alla Comunità la Prima Task Force Provinciale antiviolenza, frutto del percorso di selezione e formazione della seconda edizione del progetto pilota Donne e Giustizia conclusosi lo scorso mese di Maggio presso la sede della Provincia di Salerno. Saranno presenti i massimi vertici delle Istituzionali e delle Forze dell’Ordine e quelli dei Comuni di Salerno, , Buccino, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piana, Montecorice, Serre ai quali seguiranno tanti altri che hanno chiesto di aderire alla rete Forum Lex e che sono in corso di perfezionamento. Inaugurerà l’iniziativa Vincenzo Napoli Sindaco del Comune di Salerno, quale comune capofila e l’Assessora alle Pari Opportunità Gaetana Falcone, con la quale è stato sottoscritto protocollo operativo con l’Associazione Nazionale “Forum Lex” Professionisti in rete contro la violenza. Seguiranno i saluti del Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese e Giovanni Guzzo consigliere provinciale delegato alle Pari Opportunità e alla Programmazione rete scolastica. Ad Aprire i lavori sarà la criminologa Iolanda Ippolito che dichiara “ ho fortemente voluto che durante la presentazione della Task Force venisse attenzionato un fenomeno sociale giovanile allarmante l’Hikikomori, che consiste nel sempre piu’ crescente ritiro sociale volontario dei giovani, per la sofferenza che gli stessi provano nel gestire le relazioni sociali. Ad oggi non sono previste azioni Welfare per aiutare questi ragazzi e quindi risulta fondamentale ascoltare noi operatori del settore e mettere in rete tutte le forze necessarie per strutturare insieme all’equipe multidisciplinare della Task Force creatasi, azioni concrete, non a caso ho ritenuto che questo fenomeno venisse raccontato in quella giornata da giovani che hanno vissuto personalmente tale esperienza” Prenderanno parte ai lavori l’“Associazione Hikikomori Italia” a cura della Psicologa Patrizia Palomba che presenterà un progetto pilota domiciliare, per prendere in carico questi giovani e la Psicologa Grafologa Forense Marisa Aloia, che porrà l’attenzione sugli aspetti psicologici del mondo in una stanza di questi giovani. A seguire la responsabile della Sede Regionale della Campania Gabriella Marotta presenterà la Task Force Provinciale, i Dipartimenti creati e i professionisti del Nucleo Tutela Minori.