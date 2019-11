Ezio Greggio, Biella gli concede la cittadinanza onoraria e l'opposizione insorge: "Alla Segre no?"

Il sindaco di centrodestra di Biella, Claudio Corradino, e la sua giunta conferiranno la cittadinanza onoraria al conduttore Ezio Greggio. Un'iniziativa che ha fatto scoppiare subito la polemica. L'opposizione ha infatti contestato l'azione, in quanto giunge "a pochi giorni dal no, sempre da parte di Biella, al conferimento della cittadinanza alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto". Paolo Furia, segretario regionale del Partito Democratico Piemonte, si è rivolto direttamente al sindaco puntando il dito contro "la tempistica della scelta di attribuire la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio ha tutta l’aria di essere una provocazione".

Ma Corradino ha immediatamente motivato la decisione: "Greggio vanta una popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno attraverso l'associazione ’Ezio Greggio per i bambini prematuri; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella". Non è bastato però a convincere il conduttore di Striscia che ha deciso, nel rispetto della Segre, di rifiutare.