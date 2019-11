Gianluca Cantalamessa: "Il black friday dei politici campani"

Il black friday invece anche la politica italiana soprattutto quella campana. L'onorevole Gianluca Cantalamessa (Lega) ha così dichiarato in merito al problema sanità e all'apertura in queste ore di Piazza Garibaldi: "Il black friday della sinistra e non solo in Campania anziché a favore dei cittadini rema contro lo dimostra infatti l'apertura di questa mattina del sindaco De Magistris di Piazza Garibaldi accompagnato dal ministro De Micheli è la fine del commissariamento dopo 9 anni della sanità campana dichiarato dal governatore De Luca".



Due osservazioni: "La prima Piazza Garibaldi ancora con cantieri aperti compresi quelli di via Marina quanto durerà? Il Sole24ore, notizia di questi giorni, ha detto che tra le regioni che pagano la sanità più cara in Italia c'è la Campania, eppure non è più commissariata. Mi chiedo, ma i cittadini campani chi altro ancora devono pagare? Per loro niente sconti solo un black che poi capiti anche di venerdì mi sembra davvero troppo!".