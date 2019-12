Le Iene, imboscata a Roberto Speranza: il Pertini di Roma cade a pezzi? Figuraccia del ministro: "Solo fango"

Imboscata de Le Iene al ministro della Salute, Roberto Speranza, invitato a visitare l'ospedale Sandro Pertini di Roma. Struttura che versa in pessime condizioni, come spiegano alcuni dipendenti sotto anonimato e come mostrano le immagini del servizio: pezzi di soffitto che cadono, pioggia nelle corsie, ambulanze ferme, erbacce, muri scrostati, portacarte divelti. Ma tutto ciò, a Speranza, non è stato mostrato. Non solo: il programma di Italia 1 rivela anche come nei giorni precedenti siano stati effettuati dei lavori per preparare al meglio la struttura, ma soltanto nelle parti del Pertini che il ministro avrebbe visitato. Il risultato? A Speranza, il Pertini "sembra l'ospedale dei sogni", dicono Le Iene.

Le Iene, Speranza al Pertini: clicca qui per vedere il video

E Speranza - invitato dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato -, pur inconsapevole rimedia anche una discreta figuraccia. Le Iene gli riferiscono come la struttura sia stata preparata ad hoc, e lui risponde: "Non è vero, non è vero, non è così". Anche D'Amato nega i rimaneggiamenti: "No, assolutamente no. Non abbiamo sistemato le parti dell'ospedale in cui sarebbe passato il ministro". E il servizio si conclude con l'appello di Speranza: "Difendete il sistema sanitario nazionale. Ci sono cose che vanno e non vanno, ma non buttate fango sul sistema sanitario nazionale". E Le Iene si interrogano: possiamo parlare di un The Ministro show, come nel mondo ricostruito del film The Truman Show?