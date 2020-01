Papa Francesco, il monito di Ratzinger: "Il celibato dei sacerdoti è indispensabile, non posso tacere"

Ratzinger torna a farsi sentire. Nel libro pubblicato a quattro mani con il cardinale Robert Sarah, Benedetto XVI bacchetta Papa Francesco: "In questi ultimi mesi, mentre il mondo risuonava del rumore assordante creato da uno strano sinodo dei media che aveva la meglio su quello reale. Noi ci siamo incontrati. Abbiamo scambiato le nostre idee e le nostre preoccupazioni. Abbiamo pregato e meditato in silenzio. Ognuno dei nostri incontri ci ha reciprocamente confortato e tranquillizzato. Le nostre riflessioni effettuate in modi diversi ci hanno portato a scambiare lettere".

L'ex capo della Santa Sede fa riferimento al Sinodo sull'Amazzonia, che ha avuto tra i temi centrali di discussione la possibilità di ordinare come sacerdoti persone sposate. Proprio su questo tema Ratzinger ha chiosato: ""Io credo che il celibato dei sacerdoti abbia un grande significato ed è indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita. Non posso tacere".