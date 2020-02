"I migliori vini italiani 2020" di Luca Maroni: premiato ancora il Rossobastardo della cantina Signae

I "Migliori Vini Italiani 2020" festeggia i suoi primi 21 anni. Uno dei maggiori appuntamenti nel mondo del Vino Italiano, ideato e promosso da Luca Maroni, l’analista sensoriale per eccellenza che ha coniato il principio della piacevolezza e utilizza un sistema di degustazione originale nel rispetto delle sensibilità di tutti. Con il suo metodo vuole dimostrare come sia intuitivo ed alla portata di tutti guardare, sentire, odorare e assaggiare il vino nella sua visione più contemporanea senza essere condizionati da stereotipi preconfezionati.

Dal 13 al 16 febbraio al Salone delle Fontane a Roma-Eur sono attesi almeno 10.000 fedelissimi del guru romano che degusteranno la selezione dell’Annuario 2020. Come tutti quelli che cantano fuori dal coro riceve critiche dai conservatori del settore ma i vini che seleziona sono tra i più apprezzati e venduti nel Mondo. Per l’Umbria hanno ricevuto riconoscimenti il Rubesco DOC della Cantina Lungarotti ed il Rossobastardo 2017 IGT della Cantina SIGNÆ.

La Cantina di Bastardo per il secondo anno ha il Miglior Vino Rosso Italiano dell’Annuario premiato su note di musica Jazz e Swing; un ricordo significativo delle indimenticabili notti del Rossobastardo Live a Spoleto, New York, Venezia etc.?

Luca Maroni ha voluto sul palco Chiara Cesarini per congratularsi della sua scelta coraggiosa di tornare da Milano, dove per anni ha seguito il web marketing di alcuni grandi gruppi italiani, per scommettere in un progetto di innovazione originale

La Cantina di Bastardo con questo ingresso ha già ricevuto un chiaro impulso che ci ha sintetizzato: “Il Rossobastardo Live resta non solo la mia prima grande esperienza internazionale, vissuta dieci anni fa a Spoleto e New York, ma era e resta un sentimento, un modo di vivere universale che spero di sviluppare insieme a mia sorella Alice per quello che è e per quello che può rappresentare per il futuro”

L’Azienda è conosciuta per i suoi vini IGT originali come Rossobastardo, Benozzo e La Randa prodotti a base di uve Sagrantino e Grechetto coltivate nelle Aree DOC e DOCG del Montefalco evitando l’uso di solfiti e di altri prodotti chimici di sintesi.

Anche quest’anno hanno già ricevuto riconoscimenti internazionali la Medaglia d’Oro a Les Selectiones Mondiales des Vins per il Montefalco Rosso Doc 2015 e 93 punti di Wine Spectator per il Sagrantino di Montefalco DOCG 2011, dimostrando una capacità di innovare nella tradizione molto gradita a livello internazionale.

Oggi questa nuova sfida tutta al femminile che integra coraggio, professionalità e freschezza giovanile lancia le trasformazioni aziendali verso traguardi raramente raggiunti da tanti prodotti di una sola Cantina Umbra.