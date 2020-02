Coronavirus, quarto morto in Italia: si tratta di un anziano di Bergamo. Così i contagi salgono a 212

Salgono a quattro i morti per coronavirus in Italia. L'ultima vittima un uomo di 84 anni di Bergamo, che era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" della città lombarda per patologie pregresse. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali della Regione Lombardia. Tutti e quattro i decessi in Italia riguardano persone anziane con un quadro clinico generale già compromesso prima della contrazione del Covid-19. Il numero di contagi, in attesa del nuovo bollettino del capo della Protezione civile e commissario straordinario all'emergenza, Angelo Borrelli, è di 212 contagi. L'Italia si trova dunque al terzo posto al mondo per numeri di contagi.

Nel frattempo, le autorità non si sbottonano su quanto sarà necessario mantenere le misure straordinarie nelle zone di contenimento del Lodigiano. "Non credo che si potranno allentare in qualche giorno", ha commentato Giuseppe Conte. In Lombardia e Veneto sono in arrivo altri 500 esponenti delle forze dell’ordine per pattugliare 35 varchi nel lodigiano (10 comuni) e 8 varchi a Vo' Euganeo, zone focolaio del contagio. I cittadini che sono passati o hanno sostato in queste zone in Lombardia e Veneto hanno l’obbligo di comunicarlo alle Asl di appartenenza.