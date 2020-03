03 marzo 2020 a

Palermo, 3 mar. (Adnkronos) - É in corso di esecuzione il sequestro preventivo del complesso di beni e di utilità economiche della società Mareblu, "formalmente intestato a Marcello Tavilla ma di fatto riconducibile ad Antonino Bonaffini", come dicono gli investigatori che hanno arrestato all'alba undici persone per corruzione.