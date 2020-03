Pier Ferdinando Casini a Stasera Italia: "In Sud America gira uno spot oltraggioso, a chi serve la propaganda anti-Italia"

03 marzo 2020 a

Pier Ferdinando Casini svela un triste retroscena che riguarda il Bel Paese ai tempi dell'emergenza coronavirus. E lo fa dallo studio di Stasera Italia, dove rivela a Barbara Palombelli di aver segnalato "ad alcuni amici ed a qualche uomo di governo uno spot che gira in Sud America e nei Paesi di lingua spagnola". In questo spot "si vedevano i militari italiani che facevano la guardia ai supermercati presi d'assalto dalle persone. Tutte cose inesistenti - sottolinea il senatore - ma che fanno parte di una propaganda anti-italiana che è attiva in questo momento". Ma perché all'estero l'Italia viene ritratta in questo modo? Per Casini il motivo risiede nel fatto che "fa gioco agli altri Paesi che i turisti ci evitino. Fanno credere che noi siamo contagiati al pari della Cina, tutte cose che non stanno né in cielo né in terra".