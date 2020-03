Coronavirus, Italia in quarantena: l'Austria blocca il confine al Brennero

10 marzo 2020 a

Italia "isolata" e Brennero blindato. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato uno stop degli ingressi dal nostro Paese. "Gli austriaci, che si trovano in Italia, vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento", ha detto Kurz, secondo il quotidiano Der Standard. Il provvedimento - ha aggiunto - è concordato con l'Italia anche se da Palazo Chigi viene comunicato che la decisione non è stata concordata, ma semplicemente "notificata".

Mentre la British Airways ha sospeso i voli da e per l'Italia, il governo di Giuseppe Conte prosegue nella tattica draconiana dell"'isolamento totale", visto che il contenimento dell'epidemia è l'unico modo per rispondere al contagio. Un contagio che sta diventando però europeo: da qui la quarantena imposta dall'Austria. Chi ha paura, chiude Schengen. Il nostro governo aveva sempre scartato questa ipotesi.