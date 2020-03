Coronavirus, in Francia 3500 persone travestite da puffi: "Il record mondiale è più importante del Covid"

09 marzo 2020 a

In tempi di coronavirus, l’essere umano si riscopre particolarmente stupido. La Francia ha appena superato i mille casi confermati e molti di più sono in arrivo, come in tutta Europa. Eppure nel fine settimana ben 3500 persone si sono riunite a Landerneau per stabilire il nuovo record mondiale del più grande raduno di puffi. Sì, avete capito bene: migliaia di cittadini si sono fatti beffe del rischio di contagio e si sono riuniti per entrare nel Guinness dei primati. “Era troppo importante - spiega uno dei partecipanti alla stampa locale - il coronavirus non è niente. Non c’è alcun rischio, noi siamo puffi”. Mentre l’Italia è in piena emergenza e l’Europa inizia ad aprire gli occhi sul Covid-19, c’è chi è così incosciente da rifiutare completamente il pericolo, non capendo che è proprio da tali eventi che si alimenta il contagio.