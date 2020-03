Coronavirus, Trump lo ammette: "L'epidemia ha preso alla sprovvista il mondo". Il Washington Post: "Sarà la sua Chernobyl"

10 marzo 2020 a

a

a

"Questa epidemia ha preso alla provvista il mondo". Anche Donald Trump, ora, conferma: il coronvirus spaventa pure gli Stati Uniti. Per giorni il presidente ha minimizzato i numeri dei contagiati oltre Oceano da un virus che sembrava prima solo "cinese", poi solo "europeo". Invece l'epidemia viaggia con le persone e sugli aerei, si nasconde per una settimana o più e poi colpisce, duramente.

