Coronavirus, Robert Gallo: "Mappamondo alla mano, nel Sud Italia il contagio potrebbe non diffondersi"

11 marzo 2020 a

a

a

“L’epidemia in corso in Italia non è esattamente come quella che si è verificata in Cina. E non credo sia scontato che il nuovo coronavirus si diffonderà in maniera sostenuta al Sud”. Esordisce così all’Adnkronos Salute Robert Gallo, fra gli scopritori del virus dell’Aids e del primo testo per diagnosticare l’Hiv. Oggi è direttore dell’istituto di virologia dell’Università del Maryland e dagli Stati Uniti interviene per fare una previsione sull’Italia: “Mappamondo alla mano, stiamo notando una diffusione da Est a Ovest e viceversa, piuttosto che da Nord a Sud. Se guardiamo appunto il globo, vediamo che il virus ad esempio non si è diffuso in Russia e nemmeno in Africa. Non sappiamo ancora perché, forse è un fattore legato alle temperature, forse no. Ma è un elemento che ha senso tenere in considerazione”. Gallo sostiene che la diffusione del Covid-19 in Italia è “estremamente seria”, al punto che anche in America stanno seguendo con apprensione l’andamento: “È difficile dare consigli da qui, ma penso che le misure prese dal governo non siano di certo una reazione eccessiva. Quello che succederà nei prossimi giorni nel vostro Paese dipenderà dalla risposta delle persone”.