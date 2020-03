Bergamo, le immagini dell'ospedale di San Marco di Zingonia: come in una guerra

Il video che mostra l'ospedale in provincia di #Bergamo: come in una guerra, immagini forti #coronvirusitalia

Immagini forti, sconvolgenti, toccanti. Un video che dovrebbe vedere chi ancora si ostina a non capire il dramma del coronavirus, le conseguenze che porta negli ospedali. Il video è stato pubblicato da tpi.it e rilanciato sui social da Selvaggia Lucarelli: mostra come vengono curati i pazienti affetti da Covid-19 al policlinico di San Marco di Zingonia, alle porte di Bergamo. Medici e infermieri al lavoro giorno e notte, turni massacranti, nessuna sosta, molte vittime. Le immagini sono state girate da un'infermiera e svelano come in ogni piccolo spazio dell'ospedale, che sembra solo un enorme reparto di terapia intensiva, vengano sistemati i malati. Non c'è più spazio, non c'è più posto. Ma pazienti con gravi problemi respiratori continuano ad arrivare, ogni ora.