Cene, quell'unico funerale per vittima e carnefice

La chiesa è buona. Porge l’altra guancia. Perdona il malvagio. Cerca vie accomodanti. Predica amore dove la vita semina odio e scava pertugi di speranza nella coltre spessa di dolori insanabili. Addirittura, unisce la vittima di femminicidio al suo carnefice e ne celebra le esequie insieme domani alle 15, nella chiesa parrocchiale di Cene, in provincia di Bergamo. Però la realtà è quell’altra cosa là, maledetta e assordante. È quella stanza arredata con cura in via Fanti dove Rubens Bertocchi, custode in Città Alta offuscato dalla gelosia e dall’idea fissa che la moglie Elena potesse amare un altro, ha sparato 6 colpi di pistola contro di lei che stirava la sua dose di panni, mentre ascoltava il chiacchiericcio della tv baciata dal riverbero del sole sui vetri. L’ha colpita guardandola dritto negli occhi perché se ne andasse insieme allo stupore di quella violenza inumana. Quindi ha mandato un ultimo messaggio all’amico caro «se riesco mi ammazzo anch’io» e si è sparato.

Quando il figlio grande si è avvicinato alla casa dei genitori misurando con leggerezza i passi tra la sua palazzina e quella dei nonni, il silenzio aveva già inghiottito tutto e serrato dietro la porta blindata lo strazio di quei due corpi accasciati uno di fianco all’altro in chissà quale idea malata di amore. Il ragazzo l’aveva intuito che qualcosa non andava. Allora ha chiamato i vigili del fuoco ed è cominciato il bailamme. Le forze dell’ordine, le indagini. Il tam tam fuori e in famiglia. I vicini trasfigurati dalla sorpresa ma tutti uguali nel celebrare la parte: «una coppia perbene, non aveva mai dato segnali...». E nel paese pochi commenti di circostanza camminando in fretta e con la testa bassa come si addice alla gente di queste parti che lavora sodo e non vuole ficcare il naso nella vita d’altri.