Bergamo e Firenze si "spengono", maxi-blackout e città nel caos

Bergamo piomba nel caos totale. Il tutto nel pomeriggio di martedì primo luglio, quando un enorme blackout ha colpito gran parte della città, creando profondi disagi. città. Il centro urbano è tra le aree più colpite: abitazioni, uffici e attività commerciali sono rimasti improvvisamente senza corrente.

E ancora, i semafori spenti agli incroci principali, con il rischio di incidenti e traffico in tilt. La polizia locale è stata sommersa dalle segnalazioni relative alla viabilità. I vigili del fuoco, invece, hanno ricevuto numerose chiamate per persone bloccate negli ascensori, rimasti fermi a causa dell’assenza di elettricità.

Non sono mancati disagi anche in occasione di eventi pubblici. Al Gewiss Stadium, ad esempio, è stata interrotta la conferenza stampa per la presentazione della nuova campagna abbonamenti dell’Atalanta. La società si è vista costretta a sospendere tutto a causa del blackout.

Dalle prime informazioni, sembra che il problema sia legato a un guasto causato da un sovraccarico della rete elettrica, probabilmente dovuto alle temperature elevatissime. Enel, in una nota, ha comunicato che “sono in corso verifiche su un guasto, probabilmente legato al sovraccarico di consumi per il caldo”. Nel frattempo, le sirene degli allarmi hanno cominciato a suonare in modo incontrollato in vari punti della città, generando un clima di profonda confusione e caos totale.

Anche Firenze deve fare i conti con l'interruzione di corrente. Stando a quanto comunicato da E-Distribuzione, la società responsabile della distribuzione elettrica, il blackout è stato causato da una combinazione di sovraccarichi di linea e surriscaldamento dei cavi sotterranei. Le ondate di caldo intenso che stanno interessando la Toscana hanno determinato un aumento anomalo della domanda di energia elettrica, soprattutto per l’uso massiccio di condizionatori e impianti di raffrescamento. A ciò si è aggiunto il riscaldamento della rete di distribuzione, che ha portato allo scatto delle linee elettriche nella zona coinvolta. Quest'ultima, principalmente, è compresa tra via Medici, via degli Speziali, piazza della Repubblica e via del Corso.