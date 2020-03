Coronavirus, scritte ingiuriose dei centri sociali sui muri di Milano: "Covid uccida i poliziotti"

16 marzo 2020 a

Una scritta sul muro per augurare ai poliziotti di Milano la morte per Coronavirus. È apparsa domenica mattina su un palazzo del quartiere Corvetto: "Covid ammazza gli sbirri, dai". Secondo alcune indiscrezioni, lo slogan ingiurioso scritto con la bomboletta spray di colore nero sarebbe stato scritto da esponenti dei centri sociali. Duro l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: "Si è arrivati al punto di augurare agli agenti la morte per Coronavirus. L'Amsa provveda al più presto a cancellare dal muro la scritta, particolarmente odiosa in un momento di emergenza che vede le forze dell'ordine impegnate per garantire la salute di tutti!". Offese che appaiono incredibilmente nei giorni della pandemia, ma soprattutto in quelli successivi alle rivolte dei detenuti nelle carceri di tutta Italia.