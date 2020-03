Coronavirus, supermercati e code infinite? Ecco la App che salva il tuo tempo e ti salva dal contagio

20 marzo 2020 a

I supermercati sono il tema del giorno, essendo diventati l’oggetto del contendere tra Luca Zaia e il governo Conte. Il presidente del Veneto vorrebbe adottare misure più stringenti, soprattutto durante il fine settimana, mentre da Roma l’intenzione è di lasciarli aperti. D’altronde i punti vendita alimentari sono il servizio più importante che deve essere garantito in un’emergenza come quella coronavirus, che richiede di non uscire da casa se non per strette necessità.

Ridurre gli orari dei supermercati, o addirittura prevedere dei giorni di chiusura, potrebbe essere controproducente e creare ulteriori assembramenti e code: già in questi giorni sono state registrate lunghe file all’esterno dei punti vendita di Milano e provincia, si avverte il timore che possano arrivare nuove misure restrittive. In alcuni supermercati i tempi di attesa arrivano addirittura a superare i 30 minuti, ma per la Lombardia è stato attivato un servizio potenzialmente molto utile.

Si tratta di filaindiana.it, un sito che valuta la coda ai supermercati dell’intero territorio regionale: i tempi riportati sono delle stime in base alle segnalazioni degli utenti e quindi non sono ancora precisi, ma possono fornire un’indicazione preziosa sull’attesa per fare la spesa nei vari punti vendita. Il servizio è appena partito e può sicuramente migliorare, ma è la conferma che la tecnologia può offrire un contributo importante nella gestione dell’emergenza.