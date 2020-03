Coronavirus, muore una cassiera a Brescia: supermercato chiuso, perché il precedente spaventa

20 marzo 2020 a

Una cassiera di un supermercato di Brescia è morta per coronavirus. Il supermercato della catena Simply Market è stato immediatamente chiuso dando poi inizio alla sanificazione ai locali. La vittima è una donna di 48 anni che era a casa da inizio settimana con febbre alta. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte e questa mattina il decesso in casa.

La morte della cassiera ripropone un tema molto dibattuto in questi giorni di emergenza, e cioè quello legato alla protezione dei lavoratori che, come la cassiera in questione, hanno dovuto continuare ad andare al lavoro nonostante le varie misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19, in quanto impiegate in quelle attività commerciali o produttive ritenute indispensabili, come appunto gli alimentari. Il dibattito è fervido tra regioni e governo centrale, qualche iniziativa c'è già stata: alcune catene hanno ridotto l'orario, mentre altre hanno deciso di chiudere la domenica.