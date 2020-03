Guido Bertolaso, le Marche chiedono aiuto: via libera dalla Lombardia, la collaborazione contro il coronavirus

22 marzo 2020 a

a

a

Anche le Marche reclamano Guido Bertolaso, è richiesto il suo "grande aiuto per elaborare la migliore soluzione per il nostro territorio”. Il consulente di Attilio Fontana arriverà domani mattina all’aeroporto di Falconara e sarà ad Ancora per contribuire ad individuare una strategia di contrasto al coronavirus, che si sta dimostrando aggressivo anche nelle Marche. Il governatore Luca Ceriscioli ha ringraziato la Lombardia per aver concesso Bertolaso, che poi farà ritorno a Milano per seguire le ultime fasi del lavoro in Fiera. “Ho apprezzato molto la disponibilità di Fontana - ha dichiarato Ceriscioli - e il fatto che in questo momento così difficile per la sua regione non si sia tirato indietro di fronte alla nostra richiesta di collaborazione”.