Coronavirus, il bollettino: 601 morti in 24 ore, ma per il secondo giorno di fila frenano decessi e contagi

Cala la crescita di morti, cala l'aumento di contagi. La curva dell'epidemia di coronavirus forse inizia a smorzarsi. L'ultimo bollettino della Protezione civile, letto dal commissario all'emergenza Angelo Borrelli, recita 50.418 pazienti contagiati in Italia, 3.780 in più rispetto a ieri. I decessi salgono di 601 unità a quota 6.077 mentre i pazienti guariti sono 7.432 (408 in più rispetto a ieri). Domenica i decessi sono stati 651, i nuovi contagiati 3.957. La linea sembra quella di Wuhan, che dopo il picco di morti e contagi ha avuto una discesa lenta ma costante. Dopo settimane drammatiche, forse si intravede la luce della speranza, anche se ancora non basta.