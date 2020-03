Piazzapulita, un drammatico sospetto: "La parola coronavirus nel referto non c'è mai". Numero di morti falsato?

27 marzo 2020 a

"La parola coronavirus nel refererto medico non c'è mai". Asia Marchesi e sua madre raccontano a Piazzapulita la straziante morte del padre, stroncato in Val Seriana, una delle più colpite dall'epidemia, e sollevano più di un dubbio sui "numeri ufficiali" dei decessi e del contagio. "Qui molti sono morti in casa", spiega il servizio di La7, ed è quello che di fatto è capitato anche al signor Marchesi".

"È come vedere annegare una persona - sottolinea Asia con le lacrime agli occhi -. Ma se annega nell'acqua ti butti e provi a salvarla, così non puoi fare niente". La sua storia è fatta di ritardi, omissioni, inadeguatezza, sottovalutazioni. O semplicemente, impossibilità fisica a soccorrere tutti. E così i più deboli vengono lasciati a se stessi. Negli ultimi giorni l'uomo aveva provato a chiedere soccorso, ma non è stata mai valutata l'ipotesi di fare un tampone per capire se il padre avesse contratto il coronavirus, nemmeno dopo che gli era stata diagnosticata una violentissima forma di. "Per giorni è stato curato a tachipirina e sciroppo", spiega la figlia ricordando che il padre era, quindi a fortissimo rischio. "Alla fidanzata di, primo calciatore di Serie A risultato positivo, hanno fatto ilanche se asintomatica. Perché a noi non l’hanno fatto?".