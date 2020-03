Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: 662 morti, dopo 4 giorni crescono ancora i contagi

26 marzo 2020 a

Dopo 4 giorni di rallentamento, crescono i contagi giornalieri da coronavirus. Non è positivo il bollettino della Protezione civile: 4.492 nuovi casi rispetto ai 3.491 di mercoledì, i 3.613 di martedì e i 3.780 di lunedì. Il totale dei malati sale a oltre 62mila (62.013). In lieve calo i guariti (999, dai 1.036 di ieri) mentre i morti nelle ultime 24 ore sono 662 (mercoledì erano 683). Il motivo della crescita dei contagi potrebbe essere legato, è stato spiegato in conferenza stampa, dall'"accumolo di test dei tamponi negli ultimi giorni".