Coronavirus, ad Agrate Brianza Leroy Merlin affianca Mai più solo Odv no profit: materiale per realizzare mascherine

L’Associazione Mai Più Solo, grazie alla creatività e alla capacità ingegneristica del suo Presidente, Vincenzo De Feo, da tempo impegnato sui temi sociali, ha ideato mascherine usa e getta, in confezioni sottovuoto, presidi non medico chirurgici,da utilizzare per fare la spesa, andare in farmacia, portare fuori il proprio cane e le impellenti necessità.

L’iniziativa parte, come idea, da prodotti esistenti già sul mercato, ma De Feo è alla ricerca di fornitori che donino materie prime e tutto il necessario alla realizzazione.

Il materiale reperito sul mercato è stato acquisito con sconti dal 10 al 40% per gentile concessione dei vari fornitori. Per tenere ulteriormente basso il prezzo, già estremamente contenuto,De Feo è alla ricerca di fornitori che donino il materiale occorrente. Un set di 10 mascherine spedizione compresa costa non più di 12 euro (dipende se il materiale è donato in toto).

“Proprio oggi Leroy Merlin di Agrate Brianza, grazie alla Direzione, ci ha donato materiale, scatole imballaggio e utensili per avviare la produzione come segno di grande solidarietà verso questa immane tragedia. Questo gesto ci dà ancora più forza per andare avanti!”-dice De Feo

Leroy Merlin, l’azienda multispecialista operante nella grande distribuzione del miglioramento della casa, da sempre crede in un modello di “fare impresa” legato al territorio, investendo nelle relazioni con le associazioni locali e dando vita ad azioni sociali che diano un beneficio alla comunità. In questo periodo di emergenza sanitaria, i punti vendita Leroy Merlin si sono attivati su tutto il territorio italiano con le donazioni di prodotti utili, come mascherine e tute di protezione, a forze dell’ordine, ASL, Croce Rossa e altre realtà impegnate nella lotta contro il Covid-19.

Ruggero Mazzone, Store Leader Leroy Merlin Agrate Brianza, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver supportato la nostra comunità con questa donazione e di potere essere utili, portando il nostro contributo in questa battaglia. Da sempre Leroy Merlin lavora con l’obiettivo di generare valore sociale per le comunità locali e il territorio. In questo momento così delicato abbiamo scelto di esserci e di venirci incontro, per essere uniti malgrado le distanze”.

Molti gli ostacoli nel reperimento di materie prime necessarie alla creazione delle mascherine, ma De Feo non si è perso d’animo e in occasione delle uscite per le risorse necessarie e con motivazioni certe, si è mosso per trovare i prodotti.

Le mascherine verranno distribuite da Mai Piu’ Solo con un contributo di 12 Euro spese comprese, a titolo di rimborso spese all’Associazione.

L’idea delle mascherine nasce dalla volontà di sostenere le necessità di tutti coloro che si sentono soli, dimenticati e non aiutati in questo particolare momento storico a livello planetario, durante il quale basilare è l’aiuto per gli altri, la solidarietà reciproca anche grazie a nuove idee a sostegno della comunità, la propria, quella dell’intero Paese e del mondo, trasformando la difficoltà in opportunità a livello di progetti sociali.

La nostra creatività resta e resterà sempre un’eccellenza nel mondo, anche in un momento come questo, non dimentichiamocelo mai.